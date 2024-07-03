Бить по России под чужим флагом: Раскрыта схема ударов "Хаймарсами" по Крыму

АндрейБорков

Это нечто из разряда ГЛОБАЛЬНОГО ПОХЕРИЗМА Краснознаменного Черноморского Флота! Итак, некие сухогрузы с контейнерами, в которых спрятаны пусковые установки ракет, выходят из портов УкРуины в нейтральные воды и с них обстреливаются и Крым, и Краснодарский край и не только. Это как можно понимать, кроме как БЕЗДЕЙСТВИЕ КЧФ, а за одно и БО ФСБ РФ? То есть корабли КЧФ не находятся в постоянном боевом дежурстве ни в базах, ни в море в районах баз и важных стратегических объектов? А ПСКРы не находятся на охране Государственной границы РФ в Черном море? Это даже не БЕЗДЕЙСТВИЕ и не ПОХЕРИЗМ, тут ИЗМЕНОЙ РОДИНЕ попахивает и очень сильно! Еще будучи курсантом Военно-Морского Училища на практике на бригаде ОВРа (Стрелецкая бухта, Севастополь), на МПК пр. 1124М, и в постоянных дежурствах в базе - ПВО, ПРО и т.д, да и в точках на рейде Балаклавы и самого Севастополя в протволодочном дозоре неделями стояли, при этом постоянно РЛС в дежурстве находились, а дальность обнаружения надводных и воздушных целей у МР-302 до 280-300 км, практически до побережья Турции! И это в 1983 году. А сейчас где и что? Похоже, что в ПИЗ...Е на верхней полке. Потом в 5ОБрПСКР КЗПО КГБ СССР уже КБЧ-5 сначала на пр.205 П, потом на ПСКРах поболее("Альбатрос") несли постоянную непрерывную охрану Гос.границы с систематическим выходом и освещение обстановки в Советской части Черного моря - исключительной экономической зоне СССР. При этом РЛС ПСКРов постоянно отслежиавали обстановку. И где это сейчас? Для этого много ума и средств не надо, есть РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ВМФ СССР и МЧ ПВ КГБ СССР, в архивах они сохранились, даже в интернете к ним доступ есть! Доработайте, усовершенствуйте и вперед!