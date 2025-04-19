В Рязанской области активно проводится вакцинация против пневмонии

Это особенно важно в связи с тем, что около трети штаммов пневмонии проявляют устойчивость к пенициллину, что может привести к тяжелым последствиям, особенно для пожилых людей и тех, кто страдает сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, астма и болезни сердца.