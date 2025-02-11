В Орловской области яблоневые сады могут атаковать опасные вредители

Орловским садоводам следует быть начеку. Под угрозой вредителей и болезней — яблоневые сады. Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» выпустили брошюру «Фитосанитарный прогноз», в которой рассказали о возможных рисках для будущего урожая, в том числе, для плодовых культур.