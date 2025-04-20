Во Фроловском районе водитель чудом остался жив после встречи с двумя опорами ЛЭП. 😳😳😳 По предварительной информации, в 12-30 час.
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Во Фроловском районе водитель чудом остался жив после встречи с двумя опорами ЛЭП. 😳😳😳 По предварительной информации, в 12-30 час.