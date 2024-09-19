В Самарской области полицейские и ветераны МВД провели профориентационное занятие со школьниками

В Безенчукском районе начальник отделения по работе с личным составом Максим Мещеряков и подполковник юстиции в отставке, член всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Владимир Федосеев рассказали учащимся одной из местных школ о своем опыте службы в полиции.
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