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В Омской области перевыполнен план по воспроизводству лесов

В Омской области перевыполнен план по воспроизводству лесов

Работы по воспроизводству лесов выполнены на площади более 6,6 тыс. га при плане 5 тыс. гектаров. Содействие естественному возобновлению леса — сохранение жизнеспособного подроста и уход за ним, минерализация почвы — произведено на площади 5,5 тыс.

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