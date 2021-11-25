В Омской области перевыполнен план по воспроизводству лесов

Работы по воспроизводству лесов выполнены на площади более 6,6 тыс. га при плане 5 тыс. гектаров. Содействие естественному возобновлению леса — сохранение жизнеспособного подроста и уход за ним, минерализация почвы — произведено на площади 5,5 тыс.