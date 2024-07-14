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Блиновская из СИЗО погасила еще 40 млн рублей долга перед ФНС

Блиновская из СИЗО погасила еще 40 млн рублей долга перед ФНС

Ранее «королева марафонов» уже снизила свой долг на 70 млн рублей после продажи одной из квартир ее семьи.

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