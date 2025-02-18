Глава Калининградской области ответил на вопрос о поставках газа в регион

Проблем с транзитом газа по наземному газопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград не наблюдается, заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных, 18 февраля отвечая на вопрос в прямом эфире телеканала «Россия-24».
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