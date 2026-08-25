Актриса Мерьем Узерли показала свои детские фото

Актриса Мерьем Узерли показала, как выглядела в детстве. Звезда «Великолепного века», исполнившая в сериале роль Хюррем-султан, обнародовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свои архивные фото.
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