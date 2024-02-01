Депутат Валуев попросил себе специальную машину вместо служебной «Лады»

Депутат Госдумы Николай Валуев запросил себе другой автомобиль вместо предоставленной служебной «Лады», поскольку она для него слишком мала, сообщает информационный портал «Звезда» со ссылкой на депутата Павла Федяева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии