У мэрии Лос-Анджелеса мужчину ранили ножом на акции противников обязательной вакцинации от COVID-19

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Драка завязалась в субботу на акции противников обязательной вакцинации от коронавируса возле мэрии Лос-Анджелеса, один мужчина получил ножевое ранение, говорится в заявлении департамента полиции Лос-Анджелеса.
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Драка завязалась в субботу на акции противников обязательной вакцинации от коронавируса возле мэрии Лос-Анджелеса, один мужчина получил ножевое ранение, говорится в заявлении департамента полиции Лос-Анджелеса.
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