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Более тысячи лет назад викинги спрятали сокровище под полом дома, где жили рабы. Но зачем?

Более тысячи лет назад викинги спрятали сокровище под полом дома, где жили рабы. Но зачем?

﻿﻿На склоне горы на юге Норвегии фермер решил построить новую дорогу, но не раньше, чем пригласил археологов исследовать этот район.

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