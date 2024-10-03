Более тысячи лет назад викинги спрятали сокровище под полом дома, где жили рабы. Но зачем?

На склоне горы на юге Норвегии фермер решил построить новую дорогу, но не раньше, чем пригласил археологов исследовать этот район.
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