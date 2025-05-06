Жителей Куркина приглашают на бесплатные тренировки

Жители района смогут продолжить бесплатные тренировки в рамках проекта «Мой спортивный район». Правительство Москвы утвердило планы дальнейшей реализации проекта, в рамках которого горожане могут принимать участие в общедоступных тренировках рядом с домом.
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