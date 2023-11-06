Куда отправиться россиянам во время новогодних каникул

Чем холоднее становится, тем сильнее растет цена на туры в теплые страны. По данным Российского союза туриндустрии, наиболее популярными у туристов для отпуска стали Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Шри-Ланка, Куба, Индия и Мальдивы.