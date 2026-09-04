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Царьград

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Финляндия заявила об обнаружении на побережье дрона производства России

Финляндия заявила об обнаружении на побережье дрона производства России

Власти Финляндии начали расследование возможного нарушения границы, но признают, что однозначно установить принадлежность дрона пока невозможно.

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