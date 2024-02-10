Пискарев: законопроект о полном запрете рекламы на сайтах иноагентов готов

Депутаты Госдумы РФ по поручению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина подготовили законопроект о введении полного запрета на размещение рекламы на сайтах иноагентов, документ находится на согласовании.
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