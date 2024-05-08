TikTok подает иск в США из-за закона о блокировке сервиса

Компания ByteDance, владелец популярной социальной платформы TikTok, обратилась в федеральный суд США, расположенный в столичном округе Колумбия, с иском который призван оспорить требования американского законодательства.
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