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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Пономарев: «Футбол – это космос по сравнению с биатлоном! Пусть этот Васильев не суется не в свое дело. А что там у них? Пробежал, выстрелил – все»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слова Дмитрия Васильева о футболе. Двукратный олимпийский чемпион ранее заявил: «У футболистов 14 км за матч пробежишь – герой, а у биатлонистов только беговая тренировка была на 45 км.

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