Песков рассказал, какой будет Россия через 10 лет

СК

Сергей Ковалев

я бы не ставил на одну доску " США и ЕС" и есть вопрос - Россия по Пескову "должна стать "сильнее, мудрее и богаче"" в каких слоях общества? вопрос вытекает их очевидного - дикое расслоение, которое только увеличивается, как следствие, среднее близко к константе, но труд беднеет... хотелось бы не популизЬма в общем, а конкретики в плане построения лучшего общества на определенном фундаменте базовых ценностей, понятных народам России.