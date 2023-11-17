Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Рябинова
    Ну как всегда, сначала выпустили из страны, а потом объявили в розыск. Работа на публику.МВД объявило в ро...
  • leonid
    С.....лся за бугор.МВД объявило в ро...
  • leonid
    Молодец папочка, так держать. А лучше бы было если, ты, папочка, этого не допустил.Папа Римский встр...

Песков рассказал, какой будет Россия через 10 лет

Песков рассказал, какой будет Россия через 10 лет

Турбулентность в мире в ближайшее десятилетие может только возрасти, но Россия в любом случае станет сильнее и богаче.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Ковалев
я бы не ставил на одну доску &quot; США и ЕС&quot; и есть вопрос - Россия по Пескову &quot;должна стать &quot;сильнее, мудрее и богаче&quot;&quot; в каких слоях общества? вопрос вытекает их очевидного - дикое расслоение, которое только увеличивается, как следствие, среднее близко к константе, но труд беднеет... хотелось бы не популизЬма в общем, а конкретики в плане построения лучшего общества на определенном фундаменте базовых ценностей, понятных народам России.
Ответить
22 час.
А Кудасов
Пескову полезнее знать, что будет с ним. Вряд ли станет &quot;сильнее, мудрее и богаче&quot;.
Ответить
22 час.
StarPer
&quot;Иногда несёт такую пургу&quot;. (с)
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх