Турбулентность в мире в ближайшее десятилетие может только возрасти, но Россия в любом случае станет сильнее и богаче.
Песков рассказал, какой будет Россия через 10 лет
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
я бы не ставил на одну доску " США и ЕС" и есть вопрос - Россия по Пескову "должна стать "сильнее, мудрее и богаче"" в каких слоях общества? вопрос вытекает их очевидного - дикое расслоение, которое только увеличивается, как следствие, среднее близко к константе, но труд беднеет... хотелось бы не популизЬма в общем, а конкретики в плане построения лучшего общества на определенном фундаменте базовых ценностей, понятных народам России.
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22 час.
А Кудасов
Пескову полезнее знать, что будет с ним. Вряд ли станет "сильнее, мудрее и богаче".
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22 час.
StarPer
"Иногда несёт такую пургу". (с)
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21 час.
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