Отца, убившего своего сына, будут судить в Приморье

Прокуратура Яковлевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении убийства собственного сына, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
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