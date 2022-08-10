В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в скейт-парке

В июле текущего года через интернет-приемную в СУ СК России по Курганской области поступило обращение жительницы областного центра о травмировании ее малолетнего сына в скейт-парке, расположенном на территории ЦПКиО в г.
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