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Игорь Брынцалов: За пять лет Мособлдума приняла около 1300 законов

Игорь Брынцалов: За пять лет Мособлдума приняла около 1300 законов

Московская областная дума завершила работу седьмого созыва. Об итогах пятилетней работы, поддержке экономики, социальных инициативах и законодательных планах рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в программе «Интервью 360».

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