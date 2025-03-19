Вчера в районе больницы был утерян бумажник с документами на имя Дмитриева Ивана Викторовича. Просим вернуть за вознаграждение, тел: 8-906-403-91-46.
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Вчера в районе больницы был утерян бумажник с документами на имя Дмитриева Ивана Викторовича. Просим вернуть за вознаграждение, тел: 8-906-403-91-46.