Российский боксер Сусленков отметил хорошие результаты поединка с Хаммером

Российский боксер Артем Сусленков заявил, что доволен результатом и победой в бою против немецкого спортсмена Кристиана Хаммера в рамках нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который прошел в ночь на 26 октября в Москве.