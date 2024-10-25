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Российский боксер Сусленков отметил хорошие результаты поединка с Хаммером

Российский боксер Сусленков отметил хорошие результаты поединка с Хаммером

Российский боксер Артем Сусленков заявил, что доволен результатом и победой в бою против немецкого спортсмена Кристиана Хаммера в рамках нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который прошел в ночь на 26 октября в Москве.

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