«Каракурт-Э»: как МРК превратился в малый противолодочный корабль

Спецоперация на Украине, переросшая в широкомасштабную прокси-войну России с блоком НАТО, заставила пересмотреть многие прежние подходы к тому, какие виды вооружений нужны реально, а каким место только в виде макетов.
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