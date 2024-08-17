«Каракурт-Э»: как МРК превратился в малый противолодочный корабль

Будни мужчин. Все что нам интересно

Спецоперация на Украине, переросшая в широкомасштабную прокси-войну России с блоком НАТО, заставила пересмотреть многие прежние подходы к тому, какие виды вооружений нужны реально, а каким место только в виде макетов.