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Мода и Шоу-бизнес

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Ольга Бузова обвинила Лерчек во вранье по поводу испытания с грызунами и тараканами

Ольга Бузова обвинила Лерчек во вранье по поводу испытания с грызунами и тараканами

В недавнем выпуске шоу на выживание «Звезды в джунглях» Лерчек устроила истерику после испытания, во время которого по ней ползали грызуны и тараканы, а девушка при этом должна была отвечать на вопросы ведущих.

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