В Госдуме предложили проводить лотереи для новорожденных

В ГД предложили ежемесячно разыгрывать 10 квартир для новорожденных Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных для стимулирования рождаемости, разыгрывать ежемесячно 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники.
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