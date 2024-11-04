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Планета Пульс

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В Госдуме предложили проводить лотереи для новорожденных

В ГД предложили ежемесячно разыгрывать 10 квартир для новорожденных Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных для стимулирования рождаемости, разыгрывать ежемесячно 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники.

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