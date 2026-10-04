Россиянам посоветовали заказывать подарки к Новому году уже сейчас

МОСКВА, 4 октября, ФедералПресс. Подарки к Новому году стоит заказывать на маркетплейсах уже сейчас. Это позволит существенно сэкономить, заявил руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов.