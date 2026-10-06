Торжественным постригом встретят праздник Зачатия Иоанна

Православные верующие Тверской области 6 октября отмечают Зачатие честного и славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
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