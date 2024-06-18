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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о переломе носа у Мбаппе: «Может ему теперь маску черепашки‑ниндзя, он же кто там, Донателло?»

Нападающий сборной Франции сломал нос в столкновении с Кевином Данзо во время матча против Австрии на Евро-2024 (1:0).

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