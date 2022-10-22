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Женский гигантский слалом на Кубке мира в Зельдене отменен из-за плохих погодных условий

Женский гигантский слалом на первом этапе Кубка мира по горным лыжам в австрийском Зельдене отменен из-за плохих погодных условий.

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