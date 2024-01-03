Экс-замминистра Тука обвинил СМИ Украины в потворстве и помощи уклонистам

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинские власти и средства массовой информации не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация в стране прошла без насилия.
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