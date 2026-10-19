Каждый раз, когда по телевизору появляется очередной персонаж с интеллектом табуретки и амбициями Наполеона, каждый раз, когда со сцены несётся то, что приличнее было бы слушать в исполнении пьяного кота на заднем дворе, каждый раз, когда народный глас в комментариях взрывается праведным негодованием - звучит один и тот же сакральный вопрос.