Спецпредставитель Путина: Европу от мигрантов спасут только правые партии

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что спасти Европу от потока мигрантов могут только правые партии.
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