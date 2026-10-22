С 5 ноября изменится схема движения в одном из проездов в ЮВАО. Об этом сообщила пресс-служба ЦОДД. «Сейчас в местном проезде от дублера Рязанского проспекта до 1-й Новокузьминской улицы — двустороннее движение.
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