Адильхан Танжариков: «Знаю, почему меня не вызывают в сборную»

Почему и как Адильхан стал футболистом? Каково это, когда тренироваться приходится на песке? Что чувствует человек при повреждении почки прямо во время матча? И почему Танжариков до сих пор не в основном составе сборной? Все это обсудил с футболистом YouTube-канал «Футбол жолы».