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«Дикарей» на Кубани разыскивает полиция: "сажать" таких не будут...

Личности нарушителей порядка пока не установлены. Полиция занимается поиском вандалов и провидит проверку.

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