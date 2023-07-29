Липецкая область поставила на поток продажу фальшивым соотечественникам раздачу паспортов РФ из чужих государств, Средней Азии и Кавказа

Кальян

Хуснулин на следующий 2024 год должен стать главой Татарстана вместо Минниханова на это все и указывает частые появления Хуснулина в СМИ и во всех громких делах происходящего в России .так что Хуснулин завтра 2024 год станет уже Раис Хуснулин по осторожней с ним , за каждое высказывание в его адрес ,Путин любит таких из бывших бизнесменов спекулянтов ,при Советском Союзе спекуляция каралась жестоко (Купил у государства за рубль продал народу за десять рублей) и получил 8-10 лет свежего воздуха в Новосибирской области или на Северах сейчас это поощряется Путиным и законом ,главное спекулянт платит налог от сделки спекуляции в 20 % в казну Власти и отдыхает на Канарах на берегу Тихого океана или Атлантического и дышит инородным свежим воздухом в отеле 8 звезд ,вот где вся наша беда трудового народа России ,а вы тут мигранты гастарбайтеры Азии если так то вы Путину Хуснулину и т\д и на х-й не нужны с вашими бедами проблемами получаете 0,5% от выручки работодателя и сидите и молчите или вообще сделют вам 0,1 % от выручки тогда запоете уже о зарплатах что жрать не на что ,все закономерно ,,Народ трудовой раб сила должна находиться в ежевых рукавицах Власти России, а мигранты гастары для Власти в России это очередная спекуляционная сделка в бизнесе, вся верхушка Власти начиная от Путина заинтересованна в этой сделке ,, Получают бесплатно раб силу от сделки из Азии через месяц эта раб сила приносит доход спекулянтам во Власти миллиардные выручки и в бюджет и им в карманы ...Много можно написать пртиворечий от системы режима управления в России здесь все и коррупция и нарушения законов высказанных от главы государства так как спекуляция и частный бизнес не могут существовать без этих показателей ,частный бизнес и спекуляция это одно целое звено в экономике РФ ,а теперь представте вам показывают кртину натюрморт с продуктами и в другой комнате настоящие продукты такие же как на картине и с вас просят уже деньги в 50 раз дороже что у вас растет в огороде и бегает в курятнике и мычит в загоне ..