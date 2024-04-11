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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Экс-вице спикер Чистова: история думы ХМАО началась с гостиниц и вытрезвителя. Видео

В Ханты-Мансийске на праздновании юбилея думы ХМАО депутаты ранних созывов ударились в воспоминания. Так, бывшая вице-спикер Любовь Чистова, работавшая в третьем созыве заксобрания, отметила, что представительность округа началась не в день основания думы 6 апреля 1994 года, а раньше, во время создания Совета народных депутатов.

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