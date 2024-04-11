Экс-вице спикер Чистова: история думы ХМАО началась с гостиниц и вытрезвителя. Видео

В Ханты-Мансийске на праздновании юбилея думы ХМАО депутаты ранних созывов ударились в воспоминания. Так, бывшая вице-спикер Любовь Чистова, работавшая в третьем созыве заксобрания, отметила, что представительность округа началась не в день основания думы 6 апреля 1994 года, а раньше, во время создания Совета народных депутатов.