Надо ли сокращать число студентов, из айти в официанты и возвращение блудных релокантов

Некоторые представители инородцев, "могут работать"... только на различных подмостках!... НО! даже,на всех ИХ, мест там не хватает!... вот и вынуждено, министерство культуры и искусства... ИСКУССТВЕННО там увеличивать, количество..."рабочих мест".

Федор Родников

Посадить не только вузы но и театры на полную самоокупаемость и всё-пусть экспериментирую с пьесами,трахают друг друга на сцене,бегают нагишоми по залу,но за свои,вернее за те деньги,что принесёт в зубах зритель плюс вся коммуналка,плюс аренда,плюс плата за землю и много ещё такого и пусть выживут "не любящие работать"