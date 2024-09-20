1. Губернатор Брянской области полагает, что студентов у нас слишком много. Как принято раньше было шутить в Рунете, «заводы стоят, одни фотографы в стране» (ссылка): В вузы должна идти только одаренная молодежь, другим пригодятся рабочие специальности, полагает губернатор Богомаз.
Надо ли сокращать число студентов, из айти в официанты и возвращение блудных релокантов
Комментарии
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Алексей Тан
Некоторые представители инородцев, "могут работать"... только на различных подмостках!... НО! даже,на всех ИХ, мест там не хватает!... вот и вынуждено, министерство культуры и искусства... ИСКУССТВЕННО там увеличивать, количество..."рабочих мест".
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3 час.
Федор Родников
Посадить не только вузы но и театры на полную самоокупаемость и всё-пусть экспериментирую с пьесами,трахают друг друга на сцене,бегают нагишоми по залу,но за свои,вернее за те деньги,что принесёт в зубах зритель плюс вся коммуналка,плюс аренда,плюс плата за землю и много ещё такого и пусть выживут "не любящие работать"
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3 час.
Алексей Тан
Это верно!.
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3 час.
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