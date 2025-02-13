Политика как он...
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Политика как она есть

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Маск: Reuters получал миллионы долларов за введение аудитории в заблуждение

Маск: Reuters получал миллионы долларов за введение аудитории в заблуждение

Американский бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск в соцсети X заявил, что агентство Reuters получало миллионы долларов от американских властей за введение аудитории в заблуждение.

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