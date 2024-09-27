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Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Ренн», «Осер» против «Бреста», «Монако» Головина сыграет с «Монпелье» в субботу

Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Ренн», «Осер» против «Бреста», «Монако» Головина сыграет с «Монпелье» в субботу

В пятницу «ПСЖ» примет «Ренн». В субботу «Гавр» Далера Кузяева сыграет дома с «Лиллем», «Монако» Александра Головина – с «Монпелье».

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