Сплетенье судеб или история о любви

Люди моего поколения и старше, с именем Йоко Оно прекрасно знакомы и знают, что именно эта эксцентричная художница американо-японского происхождения сыграла решающую роль в распаде, безумно популярной во всем мире, группы «Битлз».
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