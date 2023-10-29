Политика как он...
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Политика как она есть

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Сплетенье судеб или история о любви

Сплетенье судеб или история о любви

Люди моего поколения и старше, с именем Йоко Оно прекрасно знакомы и знают, что именно эта эксцентричная художница американо-японского происхождения сыграла решающую роль в распаде, безумно популярной во всем мире, группы «Битлз».

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Великие были люди!Вечная память им!
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