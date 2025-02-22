Храм Александра Невского в «Крестах» отдадут РПЦ

Церковь не входила в состав продаваемого имущества. Расположенный на территории бывшего следственного изолятора «Кресты» в Петербурге храм святого Александра Невского поступит в ведение Русской православной церкви.
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