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Lynas расширяет глобальную цепочку поставок редкоземельных материалов

Lynas расширяет глобальную цепочку поставок редкоземельных материалов

Lynas Rare Earths — крупнейший производитель редкоземельных элементов за пределами Китая — объявила о дальнейшем расширении своего глобального присутствия и переговорах о новых соглашениях на поставку редкоземельного сырья и продуктов переработки.

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