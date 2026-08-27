Lynas расширяет глобальную цепочку поставок редкоземельных материалов

Lynas Rare Earths — крупнейший производитель редкоземельных элементов за пределами Китая — объявила о дальнейшем расширении своего глобального присутствия и переговорах о новых соглашениях на поставку редкоземельного сырья и продуктов переработки.
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