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В Орловской области появился новый берёзовый лес

В Орловской области появился новый берёзовый лес

Орловская область пополнилась 10,7 га нового леса. Такое решение приняла комиссия после обследования участка земли в урочище Подмаслово с берёзами.

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