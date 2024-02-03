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Закон, порядок, государство

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45 лет на страже пожарной безопасности Смоленской АЭС

45 лет на страже пожарной безопасности Смоленской АЭС

За два года до физического пуска первого энергоблока Смоленской АЭС в 1979 году начало возводиться здание пожарного деп.

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