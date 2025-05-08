ANI: Пакистан открыл огонь на линии контроля в Джамму и Кашмире

В ночь с 7 на 8 мая на линии контроля в Джамму и Кашмире произошло резкое обострение: пакистанские военные открыли огонь по индийским позициям, что, по утверждению индийской стороны, не имело предварительных причин.
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