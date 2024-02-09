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Крымская газета

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Какой сегодня праздник: 10 февраля

Какой сегодня праздник: 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, в России отмечаетсяДень дипломатического работника Среди дипломатов бытует версия, что День дипломатического работника отмечается 10 февраля потому, что именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа, первого внешнеполитического ведомства России.

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