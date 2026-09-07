Сотрудниками ГУСБ МВД России выявлены факты хищения моторного топлива, принадлежащего ГУ МВД России по Московской области

«В ходе проверки сотрудниками служб собственной безопасности, экономической безопасности и следственных органов МВД России были получены сведения о причастности к преступлению организованной группы в составе председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова, а также троих подчиненных ему топ-менеджеров при участии заместителя начальника Главного управления МВД России по Московской области – начальника тыла генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, начальника ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по Московской области полковника внутренней службы Алексея Суярова и начальника отдела ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по Московской области подполковника внутренней службы Анны Левиной.
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